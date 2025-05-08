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Сыгравший султана Сулеймана актер из «Великолепного века» получил тюремный срок

Актер Халит Эргенч, сыгравший роль султана Сулеймана в турецком сериале «Великолепный век», получил тюремный срок по делу о протестах в Стамбуле, сообщило агентство Anadolu.

Кадр из сериала «Великолепный век»

«Суд приговорил подсудимого Халита Эргенча к двум годам и трем месяцам лишения свободы», — говорится в материале.

Отмечается, что суд, приняв во внимание примерное поведение Эргенча на протяжении всего судебного процесса, сократил срок наказания до года и десяти с половиной месяцев. Уточняется, что звезду турецкого сериала признали виновным в даче ложных показаний, но сам актер вину не признал.

Судебный приговор вынесли по делу о протестах в парке Гези в центре Стамбула в 2013 году, пишет автор статьи. В обвинительном заключении указано, что следствие посчитало ответ Халита Эргенча на вопрос о том, имел ли он контакты со скрывающимся от правосудия обвиняемым по делу об инцидентах в Гези, противоречивым.

В 2013 году в Стамбуле прошли акции протеста из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс. Протестующих поддержали половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. Протесты переросли в волну выступлений против политики премьер-министра Тайипа Эрдогана. Жертвами беспорядков стали пять человек.