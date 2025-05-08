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Музыка в сердце Северной столицы: «Ростелеком» приглашает погрузиться в атмосферу «Классики на Дворцовой»

30 мая в Санкт-Петербурге в очередной раз пройдет «Классика на Дворцовой» — зрелищный концерт классического искусства под открытым небом. «Ростелеком» традиционно выступает генеральным партнером проекта и приглашает всех желающих насладиться этим уникальным праздником музыки.

Фото: «Ростелеком»

Начало мероприятия в 21:30. Жители и гости Северной столицы смогут занять места на главной площади города с 20:30. Вход на мероприятие свободный. Те, у кого не получится присоединиться к «Классике на Дворцовой» лично, смогут посмотреть концерт в прямом эфире на телеканале «Все ТВ» от «Ростелекома».

Ежегодно сотни тысяч человек собираются на Дворцовой площади, чтобы услышать лучшие оперные голоса мира. Звездами «Классики на Дворцовой» в этом году станут Андрей Данилов, Виктория Каркачева, Ольга Пудова, Владислав Сулимский, Алина Черташ. В концерте также примут участие иностранные исполнители: Саннибой Дладла (ЮАР), Алихан Зейнолла (Казахстан), Раме Лахай (Албания) и Нина Минасян (Армения).

На сцену «Классики на Дворцовой» также выйдут артисты Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, Концертного хора Санкт-Петербурга, Академического театра балета им. Л. Якобсона, лучшие танцевально-спортивные клубы страны и представители Федерации спортивных танцев на колясках.

«“Классика на Дворцовой” — это не просто музыкальный концерт. Это сочетание уникального вокала, неожиданных музыкальных решений цифровых технологий и ярких декораций в самом сердце Санкт-Петербурга. Каждый номер “Классики на Дворцовой” превращается в эффектный мини-спектакль, который никого не оставляет равнодушным. С 2019 года “Ростелеком” выступает генеральным партнером проекта и каждый год прикладывает все усилия, чтобы ценители музыки в любой точке нашей страны имели возможность погрузиться в уникальную атмосферу этого праздника», — отмечает вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

«“Классика на Дворцовой” — яркое событие, которое привлекает внимание не только жителей Санкт-Петербурга, но и всей страны, в том числе, конечно же, поклонников музыкального искусства из регионов Северо-Запада. Компания “Ростелеком” рада поддерживать этот знаковый проект и помогать широкой аудитории получать радость от встречи с прекрасным», — комментирует директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Эксперты компании отвечают за стабильное интернет-соединение и осуществляют прямую трансляцию «Классики на Дворцовой». Запись концерта будет размещена в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) в свободном доступе.