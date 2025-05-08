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Эксперт Журавлев: климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в остальном мире

Климат в России в настоящее время теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в остальном мире, а объем водных ресурсов страны продолжает увеличиваться. Об этом сообщил директор Государственного гидрологического института Сергей Журавлев, выступая в Душанбе на панельной сессии «Стратегии для устойчивого использования водных ресурсов», организованной в рамках Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников, проходящей 29-31 мая.

«Действительно видим, Россия теплеет в 2,5 раза быстрее, чем весь остальной мир. Так же быстро меняются наши реки, озера и водохранилища», - сказал он. Журавлев отметил, что водные ресурсы РФ в контексте климатических изменений увеличиваются. «За последние 30 лет на 10% - с 4 до 4,4 тыс. кубических км в год в среднем - водные ресурсы России растут», - уточнил директор института.

По словам Журавлева, рост водных ресурсов неравномерен. В основном увеличение стока происходит за счет сибирских рек, впадающих в Северный Ледовитый океан - в пределах их бассейна не очень большая плотность населения, а нагрузка на водохозяйственную систему не такая интенсивная. В то же время там, где эта нагрузка достаточно велика, наблюдаются локальные дефициты воды - это бассейны реки Дон, юг Европейской части России, Крым и ряд других территорий, пояснил он. Журавлев сообщил, что это обстоятельство подталкивает ученых к более детальному изучению состояния небольших локальных бассейнов и малых рек.

Говоря о моделировании гидрологических трендов, он подчеркнул, что климатические модели удовлетворительно воспроизводят динамику температуры воздуха, но со всем, что связано с водой, в особенности с осадками, они гораздо менее точны. «Да, температура воздуха более-менее неплохо описывается, и действительно мы наблюдаем сокращение снежного покрова и замещение весенних половодий дождевыми паводками, то есть переход от твердой фазы к жидкой. К этому надо адаптироваться за счет, прежде всего, изменения нормативных документов», - сказал он.

Журавлев также упомянул, что 2 года назад Росгидромет совместно с РАН выпустил третий оценочный доклад об изменениях климата в России и их последствиях, который содержит большой блок, связанный с водными ресурсами как на федеральном, так и региональном уровне - он фактически служит основой для планов адаптации, которые принимают у себя субъекты РФ. «Мне кажется очень целесообразным сформировать подобный доклад уже по бассейну, например Каспийского и Аральского морей», - отметил директор института.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что зимы в России могут стать короче из-за тенденций глобального потепления. Он отметил, что в период потепления климата увеличивается изменчивость погодных характеристик. Теплых эпизодов становится больше, они более вероятны. При этом средняя погода встречается реже: она либо очень теплая, либо холодная, пишет ТАСС.