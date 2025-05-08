В России и мире

Обрушившийся мост под Брянском не подлежит восстановлению, заявил Богомаз

Обрушившийся мост в Брянской области не подлежит восстановлению, вместо него построят новый, заявил журналистам губернатор региона Александр Богомаз.

«Мост не подлежит восстановлению... Вначале нужно его обрушить… и полностью разбирать. Полностью разбирать, и будет строиться новый мост», - сказал Богомаз.

Он добавил, что новый мост будет протяженностью 42 метра. «Две опоры и плюс опирания с двух сторон», - добавил губернатор.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.

Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.