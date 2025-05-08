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Россия заняла шестое место в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии

Россия заняла шестое место в итоговом рейтинге стран по доступности электроэнергии в Европе, следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Россия занимает в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии шестое место. На среднемесячную зарплату россияне могут позволить себе приобрести порядка 17,2 тысячи киловатт-часов. Стоимость электроэнергии за киловатт-час составила 4,5 рубля. Однако стоимость электроэнергии за год в национальной валюте выросла на 8,3%.

Страны, граничащие с Псковской областью заняли следующие позиции:

Белоруссия - 19 место;

Эстония - 26 место;

Латвия - 35 место.

Лидером по доступности электроэнергии для населения стала Исландия. Жители этого государства могут позволить себе на среднемесячную зарплату приобрести более 26 тысяч киловатт-часов. Тарифы на электроэнергию здесь относительно низкие, а зарплаты одни из самых высоких в Европе.

В первую тройку по объему доступного электричества также входят Лихтенштейн и Люксембург, где жители имеют возможность приобрести на среднемесячную зарплату 23,9 тысячи киловатт-часов и 20,7 тысячи киловатт-часов соответственно.

Рейтинг подготовлен экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным Центробанка, Евростата, статкомитетов и регулирующих органов стран. Цены на электроэнергию в Казахстане, России и Белоруссии приведены по состоянию на конец мая 2025 года, в Великобритании — по итогам 2024 года. У остальных государств указано среднее значение за II полугодие 2024 года.