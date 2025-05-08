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В России разрабатывают автоштраф для продавцов просроченной продуктов

22.06.2025 18:40|ПсковКомментариев: 0

В России разрабатывают «автоштраф» для продавцов просроченной продукции, подлежащей маркировке по аналогии со штрафами за нарушения на дорогах, которые приходят автоматически, рассказал председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки «Честный знак», Михаил Дубин на ПМЭФ-2025.

«Разрабатывается еще такой инструмент, «автоштраф». По аналогии со штрафами за нарушения на дорогах, которые приходят автоматически. То есть, если система говорит, что продать нельзя, а товар все-таки продают, то все эти действия юридически значимы, все записаны и юрлицу придет автоматический штраф», - объяснил он.

По его мнению, штраф должен быть соизмерим с экономической выгодой, которая получается от конкретного действия.

Больше всего сейчас таких случаев - в продаже табака, потому что там очень высокий процент акциза в цене, добавил Дубин.

Система «Честный знак» внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции, пишут РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
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