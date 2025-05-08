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Умер актер Майкл Мэдсен

Американский киноактер Майкл Мэдсен умер на 68-м году жизни. Об этом пишет телеканал NBC News со ссылкой на его менеджера.

По его словам, актер умер в результате остановки сердца утром 3 июля.

Как пишет NBC News, Мэдсен получил наибольшую известность благодаря работе с американским режиссером Квентином Тарантино. Его актерская карьера длилась более 40 лет. Он сыграл в нескольких десятках фильмов, включая «Бешеные псы» (Reservoir Dogs, 1991), «Город грехов» (Sin City, 2005), Омерзительная восьмерка (The Hateful Eight, 2015), Скорый «Москва — Россия» (2014), Особь (Species, 1995), Освободите Вилли (Free Willy, 1993), Тельма и Луиза (Thelma And Louise,1991) и дилогию «Убить Билла» (Kill Bill).