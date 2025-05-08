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Российские школьники завоевали пять медалей на международной олимпиаде по физике

Российские школьники завоевали три золотые и две серебряные медали в индивидуальном зачете на III Международной научной физической олимпиаде (ISPhO-2025).Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Российские школьники получили пять медалей и показали абсолютный результат, подтвердив статус одной из сильнейших команд мира. Организаторами олимпиады выступили Минпросвещения России, Московский физико-технический институт и правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В индивидуальном зачете российские школьники завоевали три золотые и две серебряные медали», - говорится в сообщении.

С успехом ребят поздравил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, сказав, что «команда российских школьников стала одной из сильнейших на Международной научной олимпиаде по физике». Заслуги молодых физиков отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, итоги олимпиады показали, что «российское образование дает возможность не только проверить свои навыки, встретить единомышленников, но и сделать первые серьезные шаги в науке».

В аппарате вице-премьера рассказали, что 2025 году участие в олимпиаде приняли старшеклассники из более чем 20 стран мира. В их числе сборные стран СНГ, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Турнир прошел в смешанном формате: 11 команд приехали в столицу Югры, а участники из 12 иностранных государств решали задания дистанционно, пишет ТАСС.

Сборная команда России третий год подряд удостаивается высшей награды олимпиады - кубка Гран-при ISPhO. По итогам олимпиады золото в командном зачете - у сборной Казахстана, серебро - у команды Белоруссии, бронза - у сборной Малайзии, уточнили в сообщении.

Как прошла Олимпиада

Мероприятие прошло в Ханты-Мансийске второй год подряд. Школьники и выпускники в ходе испытаний решили по три теоретические задачи, одна из которых включала элементы компьютерного моделирования и анализа, и выполнили эксперимент. Также участники в ходе культурной программы посетили Музей природы и человека, Музей геологии, нефти и газа, этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», научно-аналитический центр рационального недропользования им. В. И. Шпильмана с кернохранилищем и место слияния рек Обь и Иртыш.

Заместитель председателя оргкомитета Международной научной физической олимпиады Виталий Шевченко сообщил ТАСС, что Россию представляла очень сильная школьная сборная по физике. «Победа показывает, что наши школьники имеют высокий уровень (знаний по физике - прим. ТАСС), что даже с незнакомыми вещами они способны справляться. Это то, что будет залогом технологического будущего страны. Показатель того, что российская научно-физическая школа одна из самых передовых и лучших в мире», - сказал он.

В 2024 году в Ханты-Мансийске Гран-при командного результата Международной научной физической олимпиады также завоевала команда России.

Международная научная физическая олимпиада - ежегодные соревнования по физике среди старшеклассников разных стран. Цель олимпиады: выявление и развитие у обучающихся интереса к изучению точных наук, поддержка талантливых детей.