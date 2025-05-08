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В Госдуме заявили о недопустимости запрета на ипотеку не по месту регистрации

Запрещать оформление семейной ипотеки в регионе, где человек не прописан, недопустимо. Об этом 13 июля сообщил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Я также считаю недопустимым стремление «закабалить» людей по месту прописки, разделить их по месту жительства. <…> Для того чтобы семьи не уезжали из родных мест, нужно не только жилье, но и детские сады, школы, поликлиники, и возможности работать и зарабатывать», — сказал Миронов.

Он отметил, что семейная ипотека при нынешних условиях — единственный шанс приобрести россиянам жилье, в том числе для семей, которые переезжают в крупные города «не от хорошей жизни». По мнению депутата, лишать россиян таких возможностей нельзя.

Кроме того, он подчеркнул, что главная цель семейной программы заключается в получении доступного жилья для всех семей с детьми независимо от прописки, пишут «Известия».