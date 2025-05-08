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Почти 80% пересдавших ЕГЭ улучшили свои баллы

Более 77% выпускников российских школ, то есть свыше 104 тысяч человек, которые пересдавали один из предметов ЕГЭ в 2025 году, улучшили свои баллы, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Более 77% участников ЕГЭ – свыше 104 тысяч – улучшили свои баллы, что на 4% больше, чем в прошлом году. У 9,2% – свыше 12 тысяч – участников результаты остались прежними. У остальных участников баллы снизились, из них больше половины - это те, кто не преодолел минимальный порог и в предыдущие периоды», – сказал глава ведомства.

Он добавил, что в этом году больше всего участников пересдавали ЕГЭ по обществознанию (34 656 человек), информатике (23 628 человек), русскому языку (18 241 человек), профильной математике (18 228 человек) и химии (10 701 человек).

Право пересдачи одного из предметов ЕГЭ было инициировано президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. Пересдать экзамен могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется.