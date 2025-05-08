В России и мире

Российские синхронистки впервые не смогли завоевать золото на чемпионате мира в соло

Российская синхронистка Татьяна Гайдай заняла 12-е место в технической программе в сольных соревнованиях на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Фото: RUNGROJ YONGRIT/ ТАСС

Впервые представительница России не смогла победить в технической программе соло по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта. Результат 24-летней спортсменки составил 228,5625 балла.

После выступления она не смогла сдержать эмоции, а впоследствии отказалась давать комментарии журналистам.

Золото завоевала китаянка Сюй Хуэйянь (272,9917). Второй стала белоруска Василина Хондошко (260,5416), на третьем месте расположилась испанка Ирис Тио Касас (260,2917).

Тренер Татьяна Данченко, в свою очередь, подчеркнула, что спортсменка рискнула увеличить сложность почти на 2,5 балла, однако на выходе из воды не смогла попасть в вертикаль в «барракуде», пишут «Известия».

«Дальше она не почувствовала щиколотку, утопила ее, не докрутив два оборота по 360 градусов, ей обнулили элемент. Плюс она еще сильно его завалила», — отметила она.