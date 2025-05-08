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В России и мире

В Эстонии россиянин получил тюремный срок якобы за передачу данных в РФ

22.07.2025 11:39|ПсковКомментариев: 0

Вируский уездный суд в Эстонии приговорил проживающего в городе Нарва гражданина России Павла Капустина к шести с половиной годам тюремного заключения по делу о якобы передаче данных в РФ и нарушении санкционного режима. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

По решению суда, у гражданина РФ также конфискуют имущество на сумму €90 тыс. Как установило следствие, Капустин якобы «сознательно установил связь с ФСБ России и передавал ей данные, имеющие значение для безопасности Эстонии».

Параллельно подсудимый якобы занимался незаконной переправкой санкционных товаров, в основном предметов роскоши, алкоголя и электроники, из Эстонии и других стран ЕС в РФ, утверждает портал. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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