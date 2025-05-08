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Путин: адвокатский корпус в РФ насчитывает 75 тыс. человек

Сейчас в России работает 75 тыс. адвокатов. Такие данные привел президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече в Кремле с главой Минюста Константином Чуйченко.

Министр рассказал об участии юристов в специальной военной операции на Украине, в том числе о 58 мобилизованных адвокатах и 218 пришедших добровольцами. По словам Чуйченко, 24 адвоката были ранены и 36 погибли.

«75 тыс. человек?» - уточнил Путин общую численность адвокатского корпуса в стране. «75 [тыс.] в настоящее время», - подтвердил глава Минюста и заметил, что продолжение поддержки профессионализации адвокатуры позволит нарастить число таких специалистов до 100 тыс.

Чуйченко также доложил президенту об итогах XIII Международного юридического форума, проходившего в Санкт-Петербурге в мае, пишет ТАСС.