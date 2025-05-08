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Правительство поддержало новые основания для увольнения иностранцев

Правительство России поддержало при условии доработки законопроект депутатов Госдумы от фракции «Новые люди», которым предлагается расширить перечень оснований для увольнения иностранных граждан.

Авторами проекта стали зампред думского комитета по госстроительству Сардана Авксентьева, а также Владимир Плякин и Антон Ткачев. Инициатива была внесена в Госдуму 15 мая.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», - сказано в документе.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 327.6 ТК РФ, дополняя перечень специальных оснований для прекращения трудового договора с иностранным гражданином случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников во исполнение нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, принятых в соответствии с федеральным законодательством.

Проектом вносятся изменения в Трудовой кодекс РФ для устранения правовой неопределенности при увольнении иностранных работников в связи с региональными ограничениями на их привлечение.

Отмечается, что с 2014 года регионы России вправе устанавливать ограничение на привлечение иностранных работников, которые приезжают в России на основании визы, и работодатели обязаны сократить число иностранных работников в соответствии с этими мерами.

В проекте уточняется, что нарушение таких требований регионов влечёт серьёзные штрафы (до 1 млн рублей) или приостановку деятельности, однако действующее трудовое законодательство не предусматривает региональные запреты как основание для расторжения трудового договора.

Законопроектом предлагается включить региональные ограничения в перечень оснований для увольнения иностранных граждан.