В России и мире

Минюст расширил список нежелательных в России организаций

07.08.2025 18:17|ПсковКомментариев: 0

Минюст РФ внес британскую «Всемирную организацию "Международный дом"» и грузинское общественное движение за доступность правосудия «Анмуд» в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщается на сайте министерства.

«International House World Organisation ("Всемирная организация "Международный дом"), Великобритания... "UnMode – community Movement for Access to Justice" (UNMODE, "Анмуд – общественное движение за доступность правосудия") (Грузия)», - значится в перечне, пишет РИА Новости.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
07.08.2025, 18:170 Минюст расширил список нежелательных в России организаций
07.08.2025, 17:570 «Сообразим на троих»: Что же будет с Родиной и миром? ВИДЕО 07.08.2025, 17:550 Опубликована программа «Лектория» псковского фестиваля «Лешуга-2025» 07.08.2025, 17:530 Вопросы транспортной доступности медучреждений обсудили в Новосокольниках 07.08.2025, 17:510 Признаки отравления грибами назвали псковичам в МЧС
07.08.2025, 17:450 «Банкротство и точка»: Адвокатская монополия. ВИДЕО 07.08.2025, 17:260 Антон Мороз: День строителя — это второй Новый год для всех причастных 07.08.2025, 17:190 В Госдуму внесли проект о запрете повышать цены в период ЧС 07.08.2025, 17:070 «Центр открытых информационных систем» в Псковской области могут признать банкротом
07.08.2025, 17:000 CHERY — разумный выбор для всей семьи: комфорт, безопасность и выгода в «Автосалоне 1» 07.08.2025, 16:590 Цифровые сервисы помогли найти скрывавшегося от алиментов отца в Пскове 07.08.2025, 16:420 На псковском заводе «Титан-Полимер» прошла тренировка по пожарной безопасности 07.08.2025, 16:350 Администрации районного центра и сельских поселений объединяют в Новосокольниках 
07.08.2025, 16:310 «Дневной дозор»: Хорошо ли убирают Псков летом? 07.08.2025, 16:230 Пять женщин представят Псковскую область на конкурсе «Миссис Россия-2025» 07.08.2025, 16:190 В Госдуму внесут проект об отмене штрафов за тонировку 07.08.2025, 16:170 Женская сборная Псковской области вышла в финал чемпионата РФ по стрельбе из лука
07.08.2025, 16:000 За 7 месяцев псковичи проговорили по мобильному почти 15 000 часов – Т2 07.08.2025, 15:580 В деревне Задолье Псковского района построен внутрипоселковый газопровод 07.08.2025, 15:510 Латвийская школа демократии 07.08.2025, 15:470 Депутаты, ветераны и молодежь из Псковской и Ленинградской областей встретились в Собрании
07.08.2025, 15:410 Бывшая участница «Дома-2» найдена мёртвой в квартире в Нижнем Новгороде 07.08.2025, 15:360 Новую схему с участием нескольких человек используют мошенники 07.08.2025, 15:320 В Изборске завершается монтаж новой выставки «Настоящая Россия» 07.08.2025, 15:220 Продолжается суд над Львом Шлосбергом* по делу о неисполнении обязанностей иноагента
07.08.2025, 15:200 Вода не отвечает требованиям СанПиН в двух реках Псковской области 07.08.2025, 15:150 Промыв берега и обочины в локнянской деревне Барсуки устранят до 28 сентября 07.08.2025, 15:120 Храм хотят построить в великолукской деревне Борки 07.08.2025, 15:050 Момент ДТП на Октябрьской площади Пскова попал на видео
07.08.2025, 14:500 Грозы и дожди ожидаются в Псковской области 8 августа 07.08.2025, 14:410 Билайн расширил возможности платформы «план б.»: к ИИ-сервисам добавлена видеомодель Veo 3 07.08.2025, 14:340 Ребенка на самокате сбили на улице Юбилейной в Пскове 07.08.2025, 14:260 Уличные игры и суличный тир ждут посетителей псковского фестиваля «Воевода Шуйский»
07.08.2025, 14:250 Ульяна Михайлова: Адвокатская монополия затронет процедуру банкротства 07.08.2025, 14:140 Упавшие деревья повредили кладбище в Пушкинских Горах 07.08.2025, 14:000 Согласован проект реставрации лазарета Псково-Печерского монастыря 07.08.2025, 13:481 На Кубани от отравления чачей погиб мужчина из Пскова
07.08.2025, 13:440 О «пушкинской линии» жизни псковского и витебского губернатора Пещурова расскажет сотрудник «Михайловского» 07.08.2025, 13:370 В Псковской области завершают сезон сбора лесной малины. ФОТО 07.08.2025, 13:350 Банк России оценил объем хищений со счетов во 2 квартале в 6,3 млрд рублей 07.08.2025, 13:220 Псковский детский фонд за полгода привлёк более 23 млн рублей на благотворительность
07.08.2025, 13:130 Фермерские хозяйства и ИП в Псковской области за год произвели свыше 50 тысяч тонн картофеля  07.08.2025, 13:050 Луна покраснеет 7 сентября 07.08.2025, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Что же будет с Родиной и миром? 07.08.2025, 12:570 Завершен ремонт дороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса
07.08.2025, 12:430 Кубок Пскова по ловле рыбы донной удочкой пройдёт 9-10 августа 07.08.2025, 12:400 Сергей Вострецов: Тысячи подростков трудоустроились этим летом 07.08.2025, 12:330 Мишустин предложил проводить тренировочные ЕГЭ в формате настоящего экзамена 07.08.2025, 12:290 Псковичей призвали избегать укусов комаров за границей из-за вспышки лихорадки чикунгунья
07.08.2025, 12:270 Свыше 40% работающих псковичей никогда не получают премий — аналитики 07.08.2025, 12:250 Полевой концерт для участников «Вахты памяти» дали в Невельском округе 07.08.2025, 12:210 Вывеску автомойки демонтировали на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 07.08.2025, 12:170 Псков оказался в десятке популярных направлений для трехдневного отдыха в августе
07.08.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Адвокатская монополия 07.08.2025, 11:582 V междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп» состоится в Гдовском районе 07.08.2025, 11:560 МегаФон импортозаместил маршрутизаторы на магистральной сети 07.08.2025, 11:500 Тарифы на ЖКУ в Псковской области могут увеличиться на 15% в 2026 году
07.08.2025, 11:350 РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа 07.08.2025, 11:290 «Сообразим на троих»: Что же будет с Родиной и миром? 07.08.2025, 11:250 Появились фото с места ДТП с погибшими детьми в Гдовском районе 07.08.2025, 11:230 С подрядчика взыскали более 1,2 млн рублей за неотремонтированный фасад дома в центре Пскова
07.08.2025, 11:160 «Дневной дозор»: Нужно ли прекратить строительство домов с газом? 07.08.2025, 11:140 Аудиоспектакль усадьбы Строгановых находится на финальной стадии подготовки 07.08.2025, 11:110 Конференция «Писатели Псковщины» впервые пройдет в областном центре 07.08.2025, 10:570 Шпиц погиб вместе с тремя людьми в ДТП в Острове
07.08.2025, 10:550 Аистенок застрял в опоре фонаря в Палкинском районе и получил переломы 07.08.2025, 10:410 «Банкротство и точка»: Адвокатская монополия 07.08.2025, 10:400 В пятницу на Земле ожидается самая мощная за два месяца магнитная буря 07.08.2025, 10:280 В Гдовском районе в ДТП с ВАЗом погибли двое детей
07.08.2025, 10:240 Губернатор призвал псковичей не беспокоиться из-за полетов сверхлегкой авиации в Середке 07.08.2025, 10:210 Опубликовано видео задержания жителей Псковской области за незаконный оборот кокаина 07.08.2025, 10:130 Минометную мину идентифицировали в великолукской деревне Никулино 07.08.2025, 10:120 Псковичей приглашают на арт-экскурсию по парку усадьбы «Михайловское»
Рейтинг@Mail.ru