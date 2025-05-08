Минюст расширил список нежелательных в России организаций

Минюст РФ внес британскую «Всемирную организацию "Международный дом"» и грузинское общественное движение за доступность правосудия «Анмуд» в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщается на сайте министерства.
«International House World Organisation ("Всемирная организация "Международный дом"), Великобритания... "UnMode – community Movement for Access to Justice" (UNMODE, "Анмуд – общественное движение за доступность правосудия") (Грузия)», - значится в перечне, пишет РИА Новости.