Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже 15 августа

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени (в 22:30 мск), сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 по местному времени с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа», — приводит слова Ушакова РИА Новости.

Программа саммита согласована, он состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Президенты сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.

Длительность переговоров зависит от того, как пойдет дискуссия, по ее итогам запланирована совместная пресс-конференция. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также сам Ушаков.

Переговоры будут носить деловой характер, после завершения встречи делегация вернется в Россию.