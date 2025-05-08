В России и мире

Британский актер Теренс Стэмп скончался на 88-м году жизни

Американский актер Теренс Стэмп, известный за роли в «Супермене» и «Звездных войнах», умер на 88-м году жизни. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на семью актера.

Стэмп умер утром 17 августа. О причинах смерти не сообщается.

«Он оставил после себя выдающиеся работы, как актерские, так и писательские, которые будут продолжать трогать и вдохновлять людей еще долгие годы», - заявила семья актера.

Актерская карьера Теренса Стэмпа началась в 1960-х годах в Лондоне. Первой знаковой работой актера был фильм «Билли Бад», за роль в котором он был номинирован на «Оскар». Позже он стал известен за роль в фильмах «Супермен» и «Супермен-2», в которых он сыграл злодея генерала Зода. На позднем этапе своей карьеры Стэмп сыграл канцлера Валорума в фильме «Звёздные войны. Эпизод I - Скрытая угрозая». Одними из его последних работ являются фильмы «Горькая Жатва» и «Прошлой ночью в Сохо», пишет ТАСС.