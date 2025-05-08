В России и мире

Криштиану Роналду первым из футболистов стал миллиардером

Состояние португальского футболиста Криштиану Роналду достигло отметки в $1,4 млрд, сообщает Bloomberg.

Фото: Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Таким образом, Роналду первым в истории футбола стал игроком-миллиардером. Этот статус связывают с крупным контрактом, который 40-летний футболист подписал с саудовским клубом «Аль-Наср». Соглашение включает заработную плату, бонусы и эксклюзивные права.

Значительный вклад в капитал Роналду принесли доходы от его сотрудничества с крупными брендами. Часть дохода составляют коммерческие проекты: к примеру, гостиничный бизнес, одежда марки CR7, пишет «Интерфакс».

Контракт с клубом «Аль-Наср» Роналду продлил летом этого года. До этого он выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал», итальянский «Ювентус», став многократным победителем национальных и международных клубных турниров.

В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы и дважды – Лигу наций УЕФА. Португалец – пятикратный обладатель «Золотого мяча».