В России и мире

Аномальное поведение птиц наблюдают в США

«Птицы ведут себя необычно, и это может иметь ужасные последствия для людей». Странное поведение птиц предвещает гибель человечества.

«На территории США наблюдается аномальное поведение птиц, которые отказываются мигрировать или полностью меняют привычные маршруты. Пернатые выполняют важную экологическую функцию — уничтожают вредителей, распространяют семена и опыляют растения. Однако их численность сокращается из-за стремительных климатических изменений, применения пестицидов и активного роста городов. Эти факторы, по словам специалиста, ведут к массовому вымиранию птиц»

Отмечается, что течение ближайших пятидесяти лет под угрозой исчезновения находятся еще 389 видов, включая всем известных голубей и ворон, пишет Telegram-канале «Пул №3».