В России и мире

Роспатент зарегистрировал товарный знак Rolex

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак швейцарской компании Rolex.

Источник: ТАСС

Как следует из данных службы, заявка на регистрацию была подана 22 января 2025 года из Швейцарии. Срок истечения действия товарных знаков - 10 лет с момента подачи заявления на их регистрацию, пишет ТАСС.

Товарный знак регистрируются по классу №37 международной классификации товаров и услуг, который включает различные виды услуг по ремонту и обслуживанию часов.

3 октября Роспатент зарегистрировал пять товарных знаков швейцарской компании Rolex.

В марте 2022 года сообщалось, что швейцарская часовая компания Rolex приостанавливает экспорт в Россию.