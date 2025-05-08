В России и мире

Футболиста «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить

Подозреваемых в попытке похищения футболиста задержали в Петербурге, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В городе Санкт-Петербурге моими коллегами из уголовного розыска задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста», - сообщила Волк в своем Telegram-канале.

Имен и подробностей преступлений она не привела.

В правоохранительных органах уточнили, что задержанные, по предварительным данным, пытались похитить полузащитника «Зенита» и сборной России Андрея Мостового, а также похитили бизнесмена Сергея Селегеня, пишет «Интерфакс».