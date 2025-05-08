В России и мире

Подстреленного аиста спасли ростовские орнитологи

У трассы в Калужской области нашли раненого аиста, неравнодушные обратились в центр реабилитации диких животных «Феникс». Как сообщила глава центра Вероника Матюшина, они оставляют у себя ослабленных птиц, которые после лечения могут вернуться в природу. Однако тех, кто нуждается в постоянной помощи, отправляют в зоопарки. К счастью, на призывы о помощи откликнулись работники Южного парка птиц «Малинки» в Ростовской области. Там ветеринарные орнитологи смогли провести сложную операцию. Как оказалось, у аиста был открытый перелом запястья, на рентгене обнаружили свинцовая дробь, это значит, что краснокнижную птицу подстрелили.

Видео: Южный парк птиц Малинки / «ВКонтакте»

Чтобы остановить распространение инфекции, пришлось ампутировать запястье, но операция прошла хорошо. Сейчас аиста обеспечивают антибиотиками, обезболивающим, капельницами, за ним наблюдают специалисты, пишет Kaluga-poisk.ru.