В России и мире

Подстреленного аиста спасли ростовские орнитологи

05.11.2025 17:25|ПсковКомментариев: 0

У трассы в Калужской области нашли раненого аиста, неравнодушные обратились в центр реабилитации диких животных «Феникс». Как сообщила глава центра Вероника Матюшина, они оставляют у себя ослабленных птиц, которые после лечения могут вернуться в природу. Однако тех, кто нуждается в постоянной помощи, отправляют в зоопарки. К счастью, на призывы о помощи откликнулись работники Южного парка птиц «Малинки» в Ростовской области. Там ветеринарные орнитологи смогли провести сложную операцию. Как оказалось, у аиста был открытый перелом запястья, на рентгене обнаружили свинцовая дробь, это значит, что краснокнижную птицу подстрелили.

Видео: Южный парк птиц Малинки / «ВКонтакте»

Чтобы остановить распространение инфекции, пришлось ампутировать запястье, но операция прошла хорошо. Сейчас аиста обеспечивают антибиотиками, обезболивающим, капельницами, за ним наблюдают специалисты, пишет Kaluga-poisk.ru.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы эта прекрасная птица выжила и смогла счастливо жить с другими аистами парка. Каждый спасённый - это маленькая победа человечности. Ведь жизнь сильнее боли, если рядом есть руки, готовые помочь», - отметила директор по развитию парка Элеонора Моргунова.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать школьные летние каникулы?
В опросе приняло участие 83 человека
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
