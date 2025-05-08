В России и мире

Сергей Кудь-Сверчков: ИИ будет помогать космонавтам в работе с отчетами

GigaChat «Сбера» облегчит работу космонавтов на борту Международной космической станции (МКС). Нейросеть будет формировать отчеты и работать с базами данных, рассказал космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

На предполетной пресс-конференции в центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) космонавт рассказал, что в ходе экспедиций космонавты зачастую составляют текстовые и голосовые заметки, которые потом формализуют и структурируют.

По словам Сергея Кудь-Сверчкова, начиная с предстоящего полета корабля «Союз МС-28» в эту работу включится GigaChat.

«По командам космонавтов из этих голосовых заметок может формироваться уже какой-то отчет, текстовый файл, выжимка и нейросеть, которая будет размещаться локально, пока что без связи с компьютером на Земле — она сможет из заметок космонавтов доставать нужную информацию просто по команде», — рассказал командир экипажа «Союза».

Важность эксперимента также подчеркнул космонавт из дублирующего экипажа Петр Дубров: «Если это будет работать, то мы это можем выделить и для работы с документацией, и для работы с медицинскими документами, работы на станции в научных экспериментах. Огромное количество действий могут быть оптимизированы, ускорены, упрощены для экипажа».

Ранее Роскосмос и «Сбер» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. В частности, нейросеть GigaChat будет применяться при работе с внутренними нормативными документами госкорпорации, пишет ТАСС.

Старт пилотируемого корабля «Союз МС-28» намечен на 27 ноября — он доставит на МКС российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уилльямса. Их дублерами выступают космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт Анил Менон.

Возвращение корабля на Землю запланировано на конец июля — на восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос.