Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ESG-активность на Некрасова
Как устроить свидание мечты?
где подают лучший завтрак
Господин Рейтингомер
Доставка газа прекращается с 1 января
«Гельдт»
Завершается строительство «Надвратного дома»
Новогодний корпоратив
Как звучат псковичи
Вакансии Россети
77 лет на страже прав трудящихся
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Город Рождества
 
 
 
ещё В России и мире 08.05.2025 20:240 Новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США 13.11.2025 08:000 В ЛДПР предложили ужесточить наказание за рекламу букмекерских контор 13.11.2025 07:000 Всемирный день доброты отмечают 13 ноября 12.11.2025 17:520 В Калужской области завершена реставрация Пафнутьев-Боровского монастыря 12.11.2025 13:590 Новые вирусы меняют код и обходят защиту в реальном времени с помощью ИИ 11.11.2025 16:570 Парламент Эстонии отклонил проект о закрытии границы с Россией — СМИ
 
 
 
Самое популярное 06.11.2025 10:004 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 06.11.2025 10:042 В гидрометцентре рассказали, когда в Пскове выпадет снег 06.11.2025 13:030 Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина 06.11.2025 17:240 Стало известно, кто выбросил шпица из окна в псковской деревне Родина 12.11.2025 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Всемирный день доброты отмечают 13 ноября

13.11.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Очень доброй традицией для многих стран стало ежегодное празднование Всемирного дня доброты (World Kindness Day) 13 ноября, датой для которого был выбран день открытия в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения за доброту. В этом мероприятии участвовали представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США (позднее к Движению присоединились и другие страны).

Изображение: Gemini 

Сама организация «Всемирное движение за доброту» была создана в Японии годом ранее, в 1997-м, и собрала «под свои знамена» единомышленников движения доброты из разных стран – волонтеров и добровольцев, которые из года в год неустанно действуют по всему миру и своими делами вдохновляют людей на совершение добрых поступков. Сегодня присоединиться к ним могут все желающие совершить добрый, искренний, благородный поступок. Тем более, что основное общение участников Движения происходит посредством интернета, где на своих ресурсах они рассказывают об идеях благих дел и способах их воплощения.

У Движения есть свой официальный документ – «Декларация доброты», которая гласит: 

«Мы признаем фундаментальную важность простой человеческой доброты, как основного условия доставляющей удовлетворение и осмысленной жизни, и этим документом провозглашаем создание Всемирного движения доброты. Мы будем стремиться объединиться через организации в каждой стране и с помощью создания всемирной сети, и создать более добрый и более полный сочувствия мир».

Именно участники данной организации и предложили создать такой замечательный праздник. Официально Всемирный день доброты был учрежден в Сингапуре 18 ноября 2000 года на 3-й конференции Движения.

Не секрет, что в современном высокотехнологичном и скоростном мире все чаще человеческие чувства и моральные качества отходят на второй план, и доброты среди людей стало меньше – этот факт, к сожалению, очевиден. Поэтому сегодняшний праздник – еще один повод вспомнить о таком качестве и категории человеческих отношений как доброта и объединить существующие в различных странах движения за доброту, чтобы помочь людям осознать, что делать добро – совсем несложно, а результат у добрых дел и поступков колоссальный.

Еще одна цель Всемирного дня доброты, по словам его учредителей, – способствовать объединению разных наций, несмотря на языковые и культурные различия. Ведь только на основе искренне добрых дел и поступков можно достичь единства и взаимопонимания, сохранив при этом самобытность и уникальность.

Творить добрые дела – невероятно просто, добро не измеряется деньгами, порой – не требует много времени и сил, главное – начать. Даже просто добрая улыбка незнакомому человеку – уже способна творить чудеса, в том числе и для самого человека, кто это добро делает. Известно, что доброты не бывает много, она не опустошает душу, не утомляет и не унижает. Ведь помимо того, что добрые дела повышают всем настроение, они еще и как нельзя лучше влияют на самочувствие, повышают жизненный тонус, пишет calend.ru.

Согласно исследованию психологов и врачей из разных стран, люди, которые ежедневно совершают добрые дела, лучше чувствуют себя и физически, ощущают свою жизнь более гармоничной, обладают лучшим иммунитетом, а значит – они меньше болеют и дольше живут. Все это даже подтверждено практическими исследованиями – когда человек делает что-то хорошее другим людям, у него повышается уровень лимфоцитов, и расширяются сосуды, это ведет к правильной работе сердца; мозг вырабатывает большое количество эндорфинов (известных как «гормоны удовольствия»), которые обладают успокаивающим эффектом, нейтрализуют воздействие стресса, облегчают депрессию. Кстати, по мнению врачей, гнев и агрессия, равно как и мрачные мысли, могут привести к сердечным заболеваниям. Наконец, отзывчивость сопровождается душевным подъемом, граничащим с эйфорией, что объясняется выработкой гормона серотонина, регулирующего наше настроение.

Причем, как призывают организаторы праздника, важно быть добрым бескорыстно не только в этот день, но и ежедневно, и безгранично. Ведь, если ожидать благодарность (в любом ее проявлении) за свою доброту, то это уже не настоящая доброта.

Кстати, у самого праздника за время его существования появились и свои традиции. Так, в этот день, помимо добрых улыбок и дел, принято дарить знакомым и незнакомым людям цветы (например, в Сингапуре – маргаритки и герберы), а специально для этого дня французский художник Орель создал символ – открытое сердце.

В России впервые день доброты прошел в 2009 году – тогда в Москве на Манежной площади по инициативе журнала Psychologies состоялся флешмоб, в котором приняли участие все желающие. Пришедшие на площадь ровно в 11-00 часов взялись за руки, образовав большой круг, в центре которого оказался глобус часов мира. Это был символический знак солидарности со всем миром и теми странами, в которых проходит этот праздник. В этот же день в разных местах столицы были организованы специальные почтовые пункты доброты, где любой мог написать добрые письма жителям интернатов для пожилых людей со словами участия и поддержки. К вечеру дня больше 500 писем было отправлено по адресам жителей интернатов Тульской и Владимирской областей.

Присоединяйтесь и вы к этому доброму, замечательному празднику. Ведь это так просто – улыбнитесь похожему, обнимите родителей или друга, сделайте комплимент коллеге или начальнику, подарите цветы соседке или незнакомке, позвоните друзьям и скажите им какие они замечательные, переведите через дорогу бабушку, но только ту, которой точно надо на другую сторону проезжей части, смастерите и повесьте на улице кормушку для птиц, накормите в приюте бездомного котенка или щенка. Этот список можно продолжать долго. Все это займет мало времени и усилий, но эффект будет колоссальным. Ведь с каждым таким, простым по сути, поступком становится кому-то лучше, а значит – и больше доброты в мире.

Важно еще помнить, что такими делами – проявлениями отзывчивости, симпатии, щедрости, дружелюбия, любви, благородства – мы учим делать добро и наших детей.

Желательно, конечно же, творить добро каждый день, а не только в этот праздник. Ведь доброты много не бывает.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею запретить продажу вейпов?
В опросе приняло участие 156 человек
13.11.2025, 08:200 ИБ-отрасль предлагает доработать реестры софта Минцифры в части защищенности решений 13.11.2025, 08:000 В ЛДПР предложили ужесточить наказание за рекламу букмекерских контор 13.11.2025, 07:300 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 13.11.2025, 07:000 Всемирный день доброты отмечают 13 ноября
12.11.2025, 22:000 Эксперт по питанию рассказала, как может навредить неправильный выбор растительного масла   12.11.2025, 21:300 Блокировки карт могут участиться на 25% из-за новых мер ЦБ 12.11.2025, 21:150 Завершился очередной вид 16-й областной спартакиады УСПО в Псковской области 12.11.2025, 20:200 Стоимость имущественного фонда Псковской области возросла на 1,5 миллиарда рублей
12.11.2025, 20:000 В Пскове состоялся круглый стол «Путешествие без барьеров» 12.11.2025, 19:400 Живых птиц вернули из Псковской области на сопредельную территорию из-за отсутствия документов 12.11.2025, 19:300 «Пресс-конференция»: О работе Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. ВИДЕО 12.11.2025, 19:201 Рост реальных зарплат практически остановится в 2026 году
12.11.2025, 19:000 «Птичий дворик» просит оказать помощь в спасении раненого лебедя в Невеле 12.11.2025, 18:400 Пскович попался на крупной партии контрабандных сигарет стоимостью 1,2 млн рублей 12.11.2025, 18:200 V Международный патриотический форум «Мы помним» пройдет в Пскове с 17 по 19 ноября 12.11.2025, 18:130 Творческие свидания предлагают организовать в Пскове
12.11.2025, 18:110 Среди псковских фермеров много городских жителей и молодежи — Центр компетенций в сфере сельхозкооперации 12.11.2025, 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 12.11.2025, 18:020 Фестивали и ярмарки учат фермеров грамотно презентовать свою продукцию — эксперт 12.11.2025, 18:000 Наши люди на маркетплейсах: опыт псковского производителя
12.11.2025, 17:520 В Калужской области завершена реставрация Пафнутьев-Боровского монастыря 12.11.2025, 17:500 Археологический театр вновь будет работать в поселении эпохи викингов в Новосокольническом округе  12.11.2025, 17:430 Умер актер из «Ментовских войн» Иван Фирсов 12.11.2025, 17:370 В Великих Луках приставы взыскали с должника почти полмиллиона рублей после ареста иномарки
12.11.2025, 17:310 «Политбюро»: Яна Иванова. Псковское «Яблоко» между молотом и наковальней. ВИДЕО 12.11.2025, 17:250 Директор Центра компетенций в сфере сельхозкооперации: Основной наш контингент — начинающие фермеры 12.11.2025, 17:220 В Пскове пройдут бесплатные вебинары по цифровой трансформации бизнеса 12.11.2025, 17:150 Дети из Тверской области и Петербурга приехали на «Добрый и полезный огонек» в Великие Луки
12.11.2025, 17:100 Совсем пропан 12.11.2025, 17:051 Антон Мороз: Ситуация с городским освещением в Пскове постепенно улучшается 12.11.2025, 17:030 Великолукские студенты узнали, как противостоять дистанционным мошенникам 12.11.2025, 16:570 Около тысячи консультаций в год для псковских фермеров проводит центр компетенций
12.11.2025, 16:530 Призывники из Псковской области отправились на службу в Росгвардию 12.11.2025, 16:500 Историко-культурная экспертиза одобрила проект сохранения дома Кузнецова в Пскове 12.11.2025, 16:441 «Дневной дозор»: Нужен ли новый железный занавес? 12.11.2025, 16:430 Королева красоты из Африки станет гостем шоу «Миссис Псков-2025»
12.11.2025, 16:330 Т1 Облако представил решения для репликации данных на CNews Forum 2025 12.11.2025, 16:310 Нового председателя профсоюза радиоэлектронной промышленности избрали в Пскове 12.11.2025, 16:251 Жители Усвятского и Куньинского округов не ведутся на уловки мошенников – УМВД 12.11.2025, 16:210 Псковичам рассказали о критически важных вещах для фермеров на старте
12.11.2025, 16:170 Начальник псковского УФСИН встретился с гражданами в приёмной президента 12.11.2025, 16:140 Более 20 тысяч объектов недвижимости включили в экономический оборот в Псковской области 12.11.2025, 15:560 Игорь Сопов призвал партию «Яблоко» «не бросать тень на избирком своими гипотезами» 12.11.2025, 15:510 «Великий, могучий»: От Медведя до Элен — эволюция русских имен. Часть 1. ВИДЕО
12.11.2025, 15:500 В Пскове высадили аллею сирени в честь 160-летия института судебных приставов 12.11.2025, 15:250 Россияне назвали самую предпочтительную компанию для трудоустройства 12.11.2025, 15:150 Великолукского бизнесмена подозревают в даче взятки газовику 12.11.2025, 15:082 Главой новообразованного Палкинского округа избрали Ольгу Потапову
12.11.2025, 15:020 Яна Иванова: В псковском «Яблоке» нет интриг и подковерных игр 12.11.2025, 14:590 Начинается видеотрансляция пресс-конференции о поддержке псковских фермеров 12.11.2025, 14:490 «Гайд-парк»: Глава Псковского округа Наталья Федорова об итогах муниципальной реформы. ВИДЕО 12.11.2025, 14:480 Два человека представили Псковскую область на Всероссийских педагогических чтениях
12.11.2025, 14:420 Петербургская группа «Радиопомехи» выступит 16 ноября в Пскове 12.11.2025, 14:370 Разыскиваемую в Псковской области девушку задержали за кражу статуэтки в Петербурге 12.11.2025, 14:350 Т2 запустила бренд T2 AdTech — нового игрока на рекламном рынке 12.11.2025, 14:200 Наталья Федорова: Работа главы — это не сидеть в кресле и раздавать указания
12.11.2025, 14:170 Санатории Псковской области заработали более 800 млн рублей за девять месяцев 12.11.2025, 14:150 Дождливый день прогнозируют в Псковской области 13 ноября 12.11.2025, 14:121 Совет ТОС создали в Псковской области 12.11.2025, 13:590 Новые вирусы меняют код и обходят защиту в реальном времени с помощью ИИ
12.11.2025, 13:520 Наталья Федорова о формировании бюджета: Сферу ЖКХ мы приоритетно выбираем второй год 12.11.2025, 13:490 «Ласточки» перевезли 698,6 тысячи пассажиров на маршруте Петербург — Псков/Печоры с января по октябрь 12.11.2025, 13:440 Рейтингомер: смена глав, новый владыка и газовый кризис. ВИДЕО 12.11.2025, 13:430 Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» доступен интернет-читателям
12.11.2025, 13:420 В Новосокольниках виновного в смерти двух пассажиров водителя приговорили к 8 годам заключения 12.11.2025, 13:270 Под Великими Луками охотник наткнулся на след медведя 12.11.2025, 13:210 В Пскове перед судом предстанет мужчина, ударивший свою подругу 12.11.2025, 13:120 Геннадий Афанасьев: За 8 лет совместной работы мы сделали многое
12.11.2025, 13:080 «Ростелеком» в партнерстве с МЗТА создаст интеграционную шину для промышленных систем 12.11.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Политбюро» с Яной Ивановой 12.11.2025, 13:010 Наталья Федорова: Здания бывших волостей Псковского района сохраняются за теротделами 12.11.2025, 12:560 О работе Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров расскажут в пресс-центре ПЛН
12.11.2025, 12:500 Пункт выдачи заказов горел на Рижском проспекте в Пскове 12.11.2025, 12:490 Вандалы вновь уничтожили символ псковского мини-сквера «Белочкин хуторок» 12.11.2025, 12:430 Великолукская епархия приглашает на молебны в День памяти жертв ДТП 12.11.2025, 12:290 Не игнорировать любые изменения в полости рта призвали псковичей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru