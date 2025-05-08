Псковcкая обл.
В России и мире

Стало известно, сколько россиян получают социальную пенсию

16.11.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Число получателей социальной пенсии в России составило почти 3,5 миллиона человек по состоянию на 1 октября 2025 года, следует из данных Социального фонда России.

Согласно данным, социальную пенсию в России получают 3,491 миллиона человек по состоянию на 1 октября 2025 года. Из них 3,236 миллиона не работают, а 255 тысяч имеют место работы.

Социальную пенсию получают россияне с инвалидностью, те, кто не заработал достаточно стажа и пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости, или по случаю потери кормильца, пишут РИА Новости.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
