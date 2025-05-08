В России и мире

ФНС напомнила о размере пени за просрочку оплаты налогов в 2025 году

Россиянам, владеющим недвижимостью, транспортом и земельными участками, разъяснили порядок начисления пени за несвоевременную оплату налогов в 2025 году. По расчетам, основанным на норме Налогового кодекса РФ, пеня составит 1/300 действующей ключевой ставки Центробанка — это примерно 5,5 копейки в день за каждые 100 рублей долга.

Начисление производится ежедневно с момента образования недоимки до полного погашения. Налоговая служба напомнила, что все уведомления уже направлены гражданам и доступны в личном кабинете на сайте ФНС, в мобильном приложении и на портале госуслуг.

«Отсутствие полученного уведомления не снимает обязанности по уплате налога. При несвоевременной оплате предусмотрена ежедневная пеня за каждый просроченный день», — подчеркивает ведомство.

Срок оплаты установлен до 1 декабря 2025 года, а с 2 декабря начнется начисление пени.

В случае дальнейшей задержки ФНС направит официальное требование о погашении долга, а при его игнорировании может быть инициировано взыскание, включая списание средств со счетов без решения суда. Помимо пени, возможны штрафы, а при крупной задолженности — уголовная ответственность, пишут Известия.