В России и мире

Минобрнауки назвало сроки обучения по новой системе высшего образования

Сроки обучения при переходе на новую модель высшего образования будут определяться временем, необходимым для подготовки по специальности, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

«В новой системе высшего образования, переход к которой ведущие российские университеты начнут в 2026-2027 учебном году, срок обучения не будет единым. Он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности», — говорится в заявлении.

Так, для инженеров, врачей и учителей срок обучения составит пять лет. Будут и более короткие четырехлетние программы — для сферы туризма и индустрии гостеприимства. А по более сложным и наукоемким направлениям предусмотрен шестилетний период подготовки.

Как заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов, для направлений «Востоковедение» и «Африканистика» предлагается увеличить сроки обучения из-за особой сложности и большого объема материала.

«Вариативность сроков получения высшего образования позволит найти баланс между запросами экономики, стандартами качественного фундаментального образования и интересами самих студентов, у которых появится более широкий выбор стратегий профессиональной реализации на рынке труда», — отметили в министерстве.

В мае 2023 года Владимир Путин подписал указ о совершенствовании национальной системы высшего образования. Тогда же стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов страны: МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, БФУ имени Канта, Санкт-Петербургский горный университет и ТГУ.

В рамках «пилота» студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Аспирантура стала отдельным видом профессионального образования для подготовки научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

Массовый запуск новой системы начнется в 2027-2028 учебном году, пишут РИА Новости.