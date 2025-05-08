В России и мире

В Госдуме предложили выплачивать пособие неработающим родителям

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, которым предлагается установить ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих родителей, воспитывающих двух и более детей до достижения ими семилетнего возраста.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ во вторник. Авторы инициативы подчеркивают, что действующая система государственных пособий предусматривает выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком только до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

«Законопроектом предлагается установить ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим матерям либо отцам, опекунам, воспитывающим двух и более детей до достижения ими возраста семи лет», — сказано в пояснительный записке.

В документе уточняется, что размер данного пособия предлагается определить на уровне не ниже установленного федерального МРОТ, что гарантирует получателям фиксированный и социально значимый уровень дохода, который в этом году составляет 22 440 рублей, пишет РИА Новости.

Выплату предлагается осуществлять из средств федерального бюджета Фондом пенсионного и социального страхования РФ.