В России и мире

В Саратове из-за атаки беспилотников погибли два человека

В Саратовской области два человека стали жертвами атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

Фото: Telegram-канал губернатора Саратовской области

«В результате атаки БПЛА пострадали несколько квартир в жилом доме. <…> Два человека погибли», - приводит слова Бусаргина ТАСС.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким, отметив, что им будет оказана вся необходимая поддержка.

В ходе атаки дронов повреждены фасады некоторых зданий. «Были выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было», - добавил глава региона.

По словам Бусаргина, в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, задействованные в ликвидации последствий. Для пострадавших развернут пункт временного размещения. Жители, у которых повреждено имущество, получат материальную помощь из регионального бюджета. Сотрудники администрации проведут поквартирный обход, уточнил губернатор.

«Первоочередная задача - в максимально короткие сроки заменить поврежденные стеклопакеты. <…> Все основные работы планируется завершить в течение дня. Кроме того, привлечена организация, которая проведет дополнительное обследование конструкций здания», - отметил Бусаргин.