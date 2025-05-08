В России и мире

Школьник напал с ножом на учителя в Петербурге

Детей заперли в спортзале питерской школы №191. Предварительно, их изолировали от подростка с ножом, сообщает Telegram-канал SHOT.

Видео: SHOT

На месте полиция и скорая. Напавший на учительницу математики школьник, также ранил себя. Обоих госпитализировали.

Артемий из 8В по договорённости с учительницей пришёл сегодня в школу раньше, к 07:10, чтобы исправить контрольную по математике. Когда преподаватель отвернулась, подросток ударил её ножом в спину. Затем нанёс ранения себе. Обоих госпитализировали.

Нож школьник взял дома с кухни. На входе его никто не проверил. Предварительно, мать нападавшего работает в этой же школе.