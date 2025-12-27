День спасателя отмечают в России 27 декабря

День спасателя Российской Федерации отмечается сегодня, 27 декабря. В этот день в 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР был образован Российский корпус спасатель.

Необходимость создания МЧС в России была вызвана постоянно растущим количеством чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного и эпидемиологического характера. Подобные катастрофы нередко становятся причиной гибели и страдания людей, уничтожения материальных ценностей.

В настоящее время в состав системы МЧС входят профессиональные аварийно-спасательные формирования, спасательные воинские формирования, пожарная охрана, авиация, военизированные горноспасательные части, психологические службы.

На счету спасателей МЧС огромное количество проведенных поисково-спасательных работ, свыше 2,5 миллиона спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим. За годы работы ведомством ликвидированы десятки тысяч чрезвычайных ситуаций, потушены миллионы пожаров, доставлено более 500 тысяч тонн гуманитарных грузов, обезврежено свыше 1,7 миллиона взрывоопасных предметов, всего помощь получили более пяти миллионов человек. Тысячи россиян эвакуировали сотрудники МЧС из различных горячих точек мира.

Российские спасатели в числе первых приходят на помощь зарубежным странам, нуждающимся в помощи. Они также оказывают содействие иностранным государствам в очистке территорий от взрывоопасных предметов. С 1996 года реализовано более 30 международных проектов в данной сфере. Кроме этого, авиация МЧС России принимает участие в тушении природных пожаров и защите населенных пунктов за рубежом.

Сегодня поздравления со своим профессиональным праздником принимают все спасатели России, которые работают и служат в территориальных службах спасения, муниципальных службах спасения, частных спасательных службах, разных видах пожарной охраны, нештатных и общественных спасательных организациях и МЧС. Они выполняют самые сложные задачи и миссии, которые нередко связаны с риском для жизни.