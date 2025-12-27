Средняя цена мандаринов в РФ упала до 185 рублей за килограмм

Стоимость килограмма мандаринов в России в среднем снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом: с 218 до 185 рублей. При этом спрос на цитрусовые уменьшился на 6%. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные аналитиков «Контур.Маркета».

«По сравнению с прошлым годом средняя цена на мандарины снизилась на 12%, в среднем килограмм мандаринов обходился в 185 рублей против 218 рублей в 2024 году. <…> Спрос в среднем по стране снизился на 6%, но в регионах картина не единообразная», - сказано в исследовании.

В части регионов РФ стоимость мандаринов увеличилась: в Пермском крае прирост составил 40%, а в Красноярском крае - 17%. Неоднородно изменился и спрос: жители Тюменской области стали покупать эти фрукты чаще на 34%, а в том же Красноярском крае - на 24%.

Снижение цены связано с налаживанием поставок цитрусовых из Турции, Египта и Абхазии - все эти страны нарастили объем экспорта фруктов в Россию.

Исследователи проанализировали 6 млн чеков, выданных по стране с 1 ноября 2025 года, и сравнили с аналогичным периодом 2024 года.