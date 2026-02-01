На Солнце произошла вспышка высшего уровня

Мощная вспышка класса X произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Пробило X уровень только что. На Солнце вспышка высшего класса.», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Вспышка достигла пика в 13:02 мск, в этот момент ее мощность была М6.64. Это четвертое событие М-класса за воскресенье. В промежутке с 05:00 до 07:30 мск Солнце породило три вспышки мощностью от М1.0 до М1.9. Еще одна вспышка, получившая балл М2.89, произошла в 13:13 мск.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет, пишут РИА Новости.