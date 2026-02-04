 
В России и мире

Поводом для устроенного российской школьницей поджога могла стать травля

В Красноярске задержали школьницу, устроившую поджог. По информации Telegram-канала Mash, причиной нападения мог стать игнор со стороны одноклассников. Девочку называли «хиккой» и высмеивали за асоциальность. 

Фото: Telegram-канал Shot

По данным Telegram-канала Shot, девочка ударила одноклассника по голове молотком, а после закинула в кабинет горящую тряпку. Как сообщили школьники, из-за этого загорелись первые парты. 

Как рассказали одноклассники девочки, недавно она провела опрос в чате школьников на тему «Кого бы из учителей хотелось устранить?». Они также уточнили, что напавшую на красноярскую школу часто дразнили за лишний вес. По словам ее подруги, школьница сильно переживала из-за полноты. В связи с этим у неё не складывались отношения с большинством одноклассников. Те со своей стороны считали девочку нелюдимой и говорили, что она странно одевается, «как нефор».

По последним данным, всего при пожаре пострадали пять человек. Один из пострадавших школьников находится в тяжёлом состоянии. Shot пишет, что у него 50% ожогов всего тела. Двое других пострадавших — в состоянии средней тяжести. Ещё у двоих диагностирована закрытая черепно-мозговая травма после удара молотком. 

Нападавшая при задержании ранила себя, её увезли в больницу. Жизни школьницы ничего не угрожает.

