Восьмиклассница облила бензином и подожгла одноклассника в российской школе

В Красноярске задержали школьницу, поджегшую одноклассника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Видео: Telegram-канал Mash

По данным канала, происшествие произошло в школе №153. Девочка из восьмого класса принесла в туалет бутылку с бензином, после чего облила им одноклассника и подожгла. После досмотра у нее в рюкзаке был обнаружен молоток.

Сотрудники школы потушили пострадавшего и передали медикам. У школьника зафиксированы ожоги 2-3 степени не менее 30% тела. У мальчика пострадали спина, лицо и конечности. Его жизни ничто не угрожает.

Фото: Telegram-канал Shot

Девочку задержали.