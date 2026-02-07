БПЛА сбили ночью в Смоленской и Тверской областях

Российские военные прошлой ночью уничтожили 82 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в субботу. В том числе, дроны были сбиты в Смоленской и Тверской областях.

Изображение сгенерировано нейросетью

По данным Минобороны, 45 БПЛА перехвачены и уничтожены над Волгоградской областью.

Еще восемь БПЛА сбили над Брянской областью, по шесть - над Ростовской и Саратовской, по четыре - над Орловской и Тверской, проинформировали министерстве.

Три украинских БПЛА нейтрализованы над Курской областью, по одному - над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской.