Блогера, оскорбившему подвиг Матросова и призывавшего к развалу РФ, приговорили к 4,6 годам колонии

Московский городской суд признал блогера Арсена Маркаряна виновным в реабилитации нацизма и отправил его в исправительную колонию на 4 года и 6 месяцев, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.

Видео: суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram

Дело рассматривалось в особом порядке в связи с полным признанием вины и согласием с предъявленным обвинением.

Суд признал Арсена Маркаряна виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев, также ему на 4 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Напомним, блогер в феврале 2025 года опубликовал видео, в котором порочил память защитников Отечества. Следователи пришли к выводу, что фигурант «демонстрирует презрительно-негативное отношение к памяти о герое СССР Александре Матросове». Прокуратура утверждала, что Маркарян в интервью также призывал наносить удары беспилотниками по российским территориям.

Арсена Маркаряна задержали в августе 2025 года, тогда же его арестовали. Следствие по делу завершили в декабре. Блогер признал вину, сообщал СКР. Обвинение предложило рассматривать дело в особом порядке без изучения доказательств.

Александр Матросов в 1943 году закрыл своим телом пулемет, дав сослуживцам необходимое время для успешного наступления на немецкую позицию. Маркарян обозвал его нецензурным словом, заявив, что тот «помер не пойми за что».