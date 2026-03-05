 
Задержан бывший первый замминистра обороны Цаликов

Бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов задержан в рамках расследования уголовного дела о создании преступного сообщества, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - сказала Петренко.

Цаликову предъявили обвинение в создании преступного сообщества, растрате и легализации денег, сообщает СК РФ. 

«Цаликову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по 2 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», - говорится в сообщении.  

