Подросток повредил пальцы при взрыве петарды в подмосковных Люберцах

Подросток пострадал в подмосковных Люберцах после взрыва петарды, которую он поднял с земли. Мальчик повредил пальцы на руке, сообщила детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова.

Взрыв произошел в субботу, 7 февраля. По словам Мишоновой, пиротехника взорвалась в руках у.16-летнего подростка.

В администрации городского округа Люберцы рассказали, что жизни пострадавшего ничего не угрожает, врачи делают всё возможное для сохранения пальцев. Подросток госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова, пишет РИА Новости.

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Московской области по факту травмирования подростка возбудило уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). По предварительным данным следствия, 7 февраля подросток поднял петарду, которая впоследствии петарда разорвалась в его руках. В результате подростку ампутировало фалангу большого пальца.

Как сообщает пресс-служба Мособлпрокуратуры, Люберецкая городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего, в том числе каким образом пиротехническое изделие оказалось вблизи жилого дома. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет «Интерфакс».