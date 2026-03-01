 
В России и мире

230 рыбаков спасли со льда Финского залива

Спасатели доставили на берег со льда Финского залива в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга 230 рыбаков, которые из-за образовавшейся трещины во льду не могли вернуться на берег, сообщает городское ГУ МЧС.

«Двести тридцать рыбаков-любителей, в том числе четверо детей, доставлены на берег со льда Финского залива в Кронштадтском районе. Из-за образовавшейся во льду трещины шириной два-три метра в 500 метрах от берега они не имели возможности вернуться назад», - говорится в сообщении.

Сотрудники Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС России и Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга доставили рыбаков на берег с помощью катеров на воздушной подушке, пишут РИА Новости. 

ГУМЧС по Санкт-Петербургу призывает жителей и гостей города не выходить на лед водоемов.

