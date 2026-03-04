В Москве появится новая площадка для открытого диалога между лидерами российской экономики – Т1 Форум

19 марта ИТ-холдинг Т1 проведет «Т1 Форум». Мероприятие состоится в Москве в паркинг галерее «Зарядье». Тема события отражает главный фокус отечественных компаний в 2026 году. Во время дискуссий эксперты ответят на самые актуальные вопросы: как сократить расходы, как увеличить прибыль и как эффективно управлять рисками, обеспечивая свою безопасность, сообщили Псковской Ленте Новостей в Т1.
Участниками мероприятия станут более 1000 представителей ведущих российских компаний из ключевых отраслей экономики, включая финансы, ритейл, телеком, промышленность, транспорт и государственных структур. Т1-Форум станет местом для открытого диалога о главных вызовах 2026 года и поиска путей их преодоления. Это мероприятие о решимости и решениях, которые помогут двигаться вперёд в условиях ограниченных ресурсов, пояснили организаторы.
Ключевыми темами обсуждения станут: ИБ и кибербезопасность, ИИ и человек 2.0, программно-аппаратные комплексы, АСУ ТП, развитие облачных технологий, цифровизация и инновации в ритейле, финтех-компаниях и промышленности. В рамках мероприятия пройдут отраслевые клубы и индустриальные баттлы по обсуждению острых вопросов на стыке технологий и бизнеса, а также выставка ИТ-решений для эффективного движения вперед.
Т1 Форум в этом году поддерживают ключевые игроки отечественного ИТ-рынка: генеральным партнером форума выступает компания YADRO, также форум поддерживают компании Солар (золотой партнерский статус), Positive Technologies и F6 (серебряные партнерские статусы), а также Orion soft. Генеральный медиа-партнер форума – ИД Коммерсантъ, партнер деловой программы – группа компаний РБК, стратегический информационный партнер – Российская газета, официальные медиа-партнеры форума – Hi-Tech Mail, ИНК., Ведомости, журналы Эксперт, Connect-WIT, Financial One и Компьютерра. Коммьюнити-партнер форума – портал «Молодежь Москвы».