Россиянки стали чаще искать подработку в мужских профессиях

В России заметно вырос интерес женщин к дополнительному заработку в рабочих и технических сферах, которые обычно относят к мужским занятиям. По данным сервиса Авито Подработка, зимой 2025–2026 годов спрос на такую занятость увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще женщины рассматривают подработку в монтажных работах — интерес к этому направлению вырос в 2,4 раза. Средний ожидаемый доход здесь достигает около 98 тысяч рублей в месяц, пишет «Вологда.Поиск». Существенный рост отмечен и в сфере отделки помещений: количество желающих подрабатывать в этой области увеличилось на 49%, а ожидаемый заработок составляет примерно 113 тысяч рублей.

Кроме того, на 47% вырос интерес к работе кладовщиком — в этой категории женщины рассчитывают на доход около 65 тысяч рублей в месяц.

Эксперты объясняют новый тренд возможностью гибкого графика и относительно высокого дохода даже при частичной занятости. Подработка в технических сферах позволяет не только зарабатывать, но и осваивать новые навыки, расширяя профессиональные перспективы. Кроме того в России на фоне дефицита кадров пересмотрены ограничения на ряд профессий для женщин.