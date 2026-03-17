 
В России и мире

Россиянки стали чаще искать подработку в мужских профессиях

0

В России заметно вырос интерес женщин к дополнительному заработку в рабочих и технических сферах, которые обычно относят к мужским занятиям. По данным сервиса Авито Подработка, зимой 2025–2026 годов спрос на такую занятость увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Чаще женщины рассматривают подработку в монтажных работах — интерес к этому направлению вырос в 2,4 раза. Средний ожидаемый доход здесь достигает около 98 тысяч рублей в месяц, пишет «Вологда.Поиск». Существенный рост отмечен и в сфере отделки помещений: количество желающих подрабатывать в этой области увеличилось на 49%, а ожидаемый заработок составляет примерно 113 тысяч рублей.

Кроме того, на 47% вырос интерес к работе кладовщиком — в этой категории женщины рассчитывают на доход около 65 тысяч рублей в месяц.

Эксперты объясняют новый тренд возможностью гибкого графика и относительно высокого дохода даже при частичной занятости. Подработка в технических сферах позволяет не только зарабатывать, но и осваивать новые навыки, расширяя профессиональные перспективы. Кроме того в России на фоне дефицита кадров пересмотрены ограничения на ряд профессий для женщин. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026