На международном кинофестивале «Циолковский» покажут 50 анимационных фильмов

С 10 по 14 апреля в Калуге пройдет VII Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский». Главной площадкой традиционно станет Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.

Фото: МКФ «Циолковский»

Гостей фестиваля ждут кинопоказы игровых, документальных, анимационных и полнокупольных фильмов, ретроспективы, лекции ученых, мастер-классы, встречи с космонавтами и кинематографистами. 

В этом году представят 50 короткометражных анимационных фильмов из 18 стран, а также один российский анимационный сериал.

Программным директором секции является старший преподаватель кафедры продюсерского мастерства Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова Ирина Сошникова, пишет Kaluga-poisk.ru.

