Губернатор Ленобласти опроверг информацию о повреждении нефтепровода

Нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден, сообщил губернатор Александр Дрозденко в MAX.

Изображение сгенерировано ИИ

«Дополнительная информация по утренней атаке БПЛА на Ленинградскую область. По уточненным данным, нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден. Вытекание горючих материалов произошло из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом. Последствия уже ликвидированы», - сказал Александр Дрозденко.

Утром сообщалось. что обломки БПЛА повредили участок нефтепровода в Ленинградской области.