Раскрыта информация о состоянии пациента с оспой обезьян

Пациент с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян» продолжает находиться в удовлетворительном состоянии в Домодедовской больнице в Подмосковье, сообщили в медучреждении.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что в инфекционное отделение Домодедовской больницы госпитализированы двое пациентов: один с подозрением на оспу обезьян, второй — контактировавший с ним, пишет РИА Новости. Позднее диагноз «оспа обезьян» подтвердился только у одного пациента, его состояние оценивалось как удовлетворительное.