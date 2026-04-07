 
В России и мире

Раскрыта информация о состоянии пациента с оспой обезьян

Пациент с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян» продолжает находиться в удовлетворительном состоянии в Домодедовской больнице в Подмосковье, сообщили в медучреждении.

«Удовлетворительно», - заявили в пресс-службе больницы, отвечая на вопрос о состоянии пациента с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян».

Ранее заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что в инфекционное отделение Домодедовской больницы госпитализированы двое пациентов: один с подозрением на оспу обезьян, второй — контактировавший с ним, пишет РИА Новости. Позднее диагноз «оспа обезьян» подтвердился только у одного пациента, его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Реклама на ПЛН

