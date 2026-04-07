Россиянина осудили за истязание малолетних детей жены

Вологодский городской суд вынес приговор в отношении отчима, который систематически издевался над тремя малолетними детьми супруги и избивал их руками.

Установлено, что 35‑летний мужчина, ранее имевший проблемы с законом, проживал вместе с женой и ее детьми, к которым испытывал неприязнь. По причине негативного отношения он в период с 2022-го по 2024-й год неоднократно наносил побои малолетним 2012-го, 2016-го и 2018-го годов рождения. Истязание происходило в Вологде, Вологодском районе, а также в селе Кабардинка Краснодарского края. Неоднократные акты насилия причиняли ребятам не только физическую боль, но и психологический вред.

Еще один инцидент произошел с истязателем в феврале 2025-го года в деревне Родионцево. Мужчина разбил стекло в чужом доме и проник внутрь. Когда его заметили хозяева, он был в возбужденном состоянии: беспорядочно размахивал руками, неоднократно повторял, что за ним кто-то гонится.

В судебном заседании вологжанин не признал вину в истязании малолетних.

Вологодский городской суд признал жителя Вологды виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении двух или более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного) и ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

По совокупности преступлений и приговоров подсудимому назначили 5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима, пишет Cher-poisk.ru.