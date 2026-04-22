Только не спит барсук: ночной гость попал в фотоловушку калужского заповедника. ВИДЕО

В фотоловушку заповедника «Калужские засеки» попал первый в этом году барсук.

Фото здесь и видео далее: заповедник «Калужские засеки»

Видео с милым ночным зверьком опубликовали в соцсетях. Работники заповедника рассказали, что барсуки выходят из зимней спячки обычно в марте. Первым делом они наводят порядок в норе и отнорках, чистят жилище после зимы. 

«Вполне вероятно, что в какой-нибудь из норок уже прячутся крохотные барсучата. Обычно они рождаются в конце февраля - начале марта, а выходят из убежища только в мае-июне», - рассказали «Калуге-Поиск» в заповеднике.

