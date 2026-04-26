Ровно 40 лет прошло со дня аварии на Чернобыльской АЭС

8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций своей резолюцией 71/125 провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе.

Фото: РИА Новости/ Игорь Костин

Тогда Генеральная Ассамблея отметила «ощущаемые до сих пор, три десятилетия спустя, серьезные долговременные последствия чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся в этой связи потребности пострадавших местных сообществ и территорий», и предложила «всем государствам-членам, соответствующим учреждениям системы Организации Объединенных Наций и другим международным организациям, а также гражданскому обществу отмечать этот день».

26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. В тот день во время планового выключения реактора из-за резкого скачка напряжения произошел химический взрыв, в результате которого в атмосферу было выброшено около 520 опасных радионуклидов. По оценкам, общая мощность взрыва более чем в 100 раз превышала мощность ядерного оружия, примененного в ходе Второй мировой войны.

В результате аварии на ЧАЭС был полностью разрушен атомный реактор, в окружающую среду попали радиоактивные вещества, а образовавшееся облако разнесло их на значительные участки территории Советского Союза, которые в настоящее время входят в состав Беларуси, Украины и Российской Федерации. Произошло радиоактивное заражение территории общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров.

В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных территорий. Почти 8,4 миллиона человек в трёх пострадавших странах подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий.

Чернобыльская авария стала не только огромной трагедией и крупнейшей экологической катастрофой 20 века, но и уроком всему человечеству, показав, что вышедшая из-под контроля ядерная энергия не признает границ.