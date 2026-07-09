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Президент поручил привести ЕГЭ, ОГЭ и ВПР в соответствие с единой линейкой учебников

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Президент РФ Владимир Путин поручил Рособрнадзору проанализировать соответствие контрольных измерительных материалов всероссийских проверочных работ и экзаменов государственной итоговой аттестации по предметам русский язык и литература содержанию единой государственной линейки школьных учебников. Это одно из перечня поручений, сформулированных после заседания Совета при президенте по госполитике в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

По итогам анализа ведомство должно привести содержание КИМов в соответствие с учебниками, пишет «Интерфакс».

Отвечает за выполнение поручения глава Рособрнадзора Анзор Музаев, он должен будет представить первый доклад до 1 марта 2028 года, далее - отчитываться ежегодно.

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