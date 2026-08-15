Школьница умерла во время игры в прятки в российском городе

В городе Борзе Забайкальском крае 13-летняя девочка упала в шахту лифта во время игры в прятки. О смерти подростка сообщил региональный Следственный комитет (СК) в Telegram.

Как установило ведомство, 14 августа группа детей пробралась в заброшенное здание. Во время игры в прятки ребята разделились, и 13-летняя школьница в темноте рухнула в открытую шахту лифта, получив несовместимые с жизнью травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье причинении смерти по неосторожности. Следователям предстоит выяснить остальные обстоятельства произошедшего, пишет «Лента.ру».

Ранее в Ленинградской области нашли без признаков 12-летнюю школьницу, ушедшую за грибами. Оперативники по камерам видеонаблюдения вычислили, что девочка вышла из лесного массива, но до дома так и не дошла.